To nye smittetilfeller i Molde fredag kveld

Den ene av de to smittede er ansatt ved Råkhaugen omsorgssenter. Det opplyser Molde kommune. Råkhaugen omsorgssenter er derfor stengt for besøkende inntil videre.

– Vi jobber nå med å få oversikt over nærkontaktene, opplyser ordfører Torgeir Dahl. Han samlet kriseledelsen i Molde kommune til en gjennomgang av situasjonen fredag kveld.

Fritidsaktiviteter for barn og unge vil gå som planlagt i helga, til tross for at Molde kommune står ovenfor et stort og alvorlig smitteutbrudd, opplyser kommunen i en pressemelding.

– Vi forholder oss til råd fra nasjonale helsemyndigheter, og ser ikke at vi har noe grunnlag for å stenge idrettshaller og lignende nå, sier kommuneoverlege Cato Innerdal.

Molde kommune har nå 88 registrerte smittede. 28 av disse i november måned. Her finner du oversikt over antall testede og smittede i Molde.

Kommunen har offentliggjort følgende oversikt over den pågående smittesituasjonen i berørte skoler, barnehager og tjenester innen helse og omsorg fredag kveld: