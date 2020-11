Skoleelev har testet positivt for koronavirus

Nyheter

(Åndalsnes Avis) Kommunen skriver i en pressemelding at det har oppstått et smittetilfelle på Rauma videregående skole, og at tilfellet er knytta til det større smitteutbruddet i Molde.

– Samtidig settes en skoleklasse, samt aktuelle ansatte på skolen, i karantene, til sammen 21 personer. Det er mulig flere vil settes i karantene i tilknytning til smittetilfellet. Kommunelegen er i dialog med aktuelle aktører og følger opp situasjon fra Rauma kommunes side. Det vil også gjennomføres en rekke tester i løpet av fredagen, opplyser kommunen.

Ikke bosatt i Rauma

Vedkommende som er smittet er ikke bosatt i Rauma, men i Molde.

Rauma videregående skole skriver på Facebook:

"En elev ved skolen har testet positivt på covid-19. 2 klasser og 5 ansatte er satt i karantene i 10 dager. Alle skal testes i løpet av fredag. Elever i karantene vil få digital oppfølging/undervisning. Det vurderes fortløpende om ytterligere tiltak må iverksettes, men øvrige elever og ansatte møter på skolen som vanlig fredag etter råd fra kommuneoverlegen i Rauma. Mer informasjon legges ut etter hvert. Husk å følge smitteverntiltakene som er på skolen. Har du symptomer blir du hjemme."

Stort smitteutbrudd i Molde

Det pågår et større smitteutbrudd i Molde. Molde kommune skriver på sine hjemmesider torsdag kveld at kommunen i løpet av kvelden har fått melding om ti nye koronasmittede.

200 personer er så langt satt i karantene. En skole, en barnehage, to skoleklasser og en barnehageavdeling er midlertidig stengt.

- Vi har valgt å stenge hele Romsdal videregående skole og Cecilienfryd barnehage fra i morgen. Det gjelder også for en klasse ved Molde voksenopplæringssenter, en klasse ved Langmyra skole og en avdeling ved St Sunniva barnehage, opplyser kommuneoverlege Cato Innerdal i Molde kommune.

Denne saken ble først publisert i Åndalsnes Avis.