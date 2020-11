Nyheter

Raja presenterer nysalderingen av kulturbudsjettet for 2020

Kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja presentere Kulturdepartementets forslag til endringer i forbindelse med nysalderingen av statsbudsjettet 2020. Her er det ventet flere forslag til tilleggsbevilgninger og endringer i støtteordningene for kultursektoren i 2020.

Trump taler til Apec

USAs president Donald Trump bruker deler av fredagen til i toppmøtet i Apec (Asia-Pacific Economic Cooperation), en organisasjon som samler 21 stillehavsland. Han taler dagen etter at Kinas president Xi Jinping brukte forumet til å hylle landets voksende økonomi. Nettmøtet starter klokken 13.

Skjenkestopp i Sverige

Fra fredag får verken barer eller restauranter lov til å servere alkohol etter klokka 22. Sverige har valgt mindre grad av nedstengninger og restriksjoner enn andre land, og barer og restauranter har hele tiden vært åpne, men med regler for avstand og bordservering. Tiltakene som nå iverksettes, vil vare fram til slutten av februar.

Statsministeren og utenriksministeren tar imot Estlands president

Statsminister Erna Solberg tar imot Estlands president Kersti Kaljulaid til samtale i regjeringens representasjonsanlegg fredag formiddag. Ved lunsjtider er utenriksminister Ine Eriksen Søreide vert for et møte med presidenten i Kaljulaid på samme sted.

Armenia skal overlate distrikt til Aserbajdsjan

Etter planen skal Armenia overgi kontrollen over Aghdam-distriktet til nabolandet etter våpenhvilen i Nagorno-Karabakh. Våpenhvileavtalen fra 9. november innebærer at partene beholder stillingene de har inntatt i løpet av de siste kampene. Det betyr at Aserbajdsjan får tilbake 15 til 20 prosent av sitt tidligere tapte territorium.