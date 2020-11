70 deltakere fra to gudstjenester satt i karantene: – Vi har fulgt alle reglene

Nyheter

Det er allerede bekreftet fra kommunen at en del av de koronasmitta etter det nye utbruddet i Molde kommer fra det eritreiske miljøet i byen. Nå forteller kontaktpersonen til Den Eritriske Ortodoks Twahdo-menigheten i Molde at 70 personer er satt i karantene etter to gudstjenester i Bergmo småkirke.