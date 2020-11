Nyheter

Rapport: Australske spesialsoldater drepte sivile

Spesialsoldater fra Australia har begått opp mot 39 drap på sivile og ikke-stridende i Afghanistan, konkluderer en fire år lang gransking av mulige krigsforbrytelser.

Australias øverste militære sjef innrømmet torsdag at det var troverdige bevis for at soldater i landets spesialstyrker i årene 2009 til 2013 urettmessig har drept sivile, ikke-stridende og personer som var tatt til fange eller såret.

Minst 28 omkom i orkanen Iota

I tillegg til store ødeleggelser i Mellom-Amerika, har orkanen Iota ført til minst 28 dødsfall, 18 av dem i Nicaragua. Flere av ofrene er begravd under jordskred som skjedde som følge av orkanen.

Iota rammet Nicaragua og Honduras mandag kveld lokal tid, som en kategori 4-orkan. Den traff på nesten nøyaktig samme sted som orkanen Eta for to uker siden.

662 nye koronasmittede registrert siste døgn

Det var ved midnatt natt til torsdag registrert 30.767 koronasmittede personer her i landet. Det er en økning på 662 meldte tilfeller siste døgn.

Det er 68 flere enn dagen før, og 40 flere enn natt til torsdag for en uke siden, viser foreløpige tall. De siste sju dagene er det registrert til sammen 3.551 nye smittetilfeller i Norge. 143 koronapasienter var onsdag innlagt på norske sykehus.

Obamas bok er bestselger

Tidligere president Barack Obamas bok «Et lovet land» har solgt nærmere 890.000 eksemplarer i USA og Canada første døgn – mer enn noen andre presidentmemoarer.

Tallene for første dag er en rekord for forleggeren Penguin Random House og inkluderer forhåndsbestillinger, ebøker og lydbøker. Til sammenligning solgte Bill Clintons «Mitt liv» om lag 400.000 eksemplarer første dag