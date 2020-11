Hvem fortjener en julestjerne i år? Tips oss!

Nyheter

Hvert år når det nærmer seg jul ber vi leserne om å sende oss forslag på noen de mener fortjener en julestjerne. Til gjengjeld får vi sterke, fine og nære historier. Noen av historiene er slike som vi husker lenge etter at vi fikk formidlet dem. Fordi de rører oss, gleder oss, imponerer oss. Fordi de er om folk som yter noe ekstra uten å slå seg på brystet og kreve oppmerksomhet. Fordi de er om folk som utgjør en forskjell for noen. Som handler når noen rundt dem behøver det. Kanskje låner de bort en skulder eller litt arbeidsinnsats, skaper trivsel eller trygghet, sprer glede eller gir håp.

Venner for livet I 2005 fikk Per Inge Naastad hjerneslag. Livet ble aldri det samme. Nå ønsker han å gi ei julestjerne til barndomskameraten som ikke glemte han.

Takker sine gode stjernekollegaer Tone Skjørsæther i Nesset Ambulanse hyller og takker sine herlige kollegaer, som er «som familie». De stilte opp på fenomenalt vis da uhellet var ute på holka 18. januar. Og ikke minst i tida etterpå.

Mange begrunnelser

I mange år har leserne tipset oss om folk som fortjener en takk og klapp på skuldra i form av en juleblomst. Vi har dukket ned i bunken og tilfeldig plukket ut noen få av de mange begrunnelser leserne har skrevet til oss opp gjennom. Om klassiske ildsjeler, gode hjelpere, mødre, fedre, søsken, barn, besteforeldre, naboer, kolleger, venner. Hverdagsheltene våre. Her er noe av det folk har fremhevet:

«De stiller opp og gjør hverdagene mer forutsigbare og tryggere for dem som er avhengige av andre.»

«Hun er dama som bryr seg. Rett som det er kommer hun bort til min mor for å se hvordan det står til med den 91 år gamle naboen.»

«Jeg er så takknemlig for at jeg har vokst opp med en så omtenksom, hardtarbeidende og sterk mor, som har lært oss at annerledeshet er normalen.»

«Bestemor fortjener gullstjerna da hun er ei fantastisk flott dame som alltid stiller opp for alle andre.»

«Hun har vist meg at det finnes tro og håp, sjøl om jeg har vært sjuk i mange år.»

«I tillegg til å være en veldig hyggelig kar, er han over gjennomsnittet interessert i å bidra med sin innsats.»

– Mamma er den sterkeste vi vet om Heidi Aspås Vegsund (49) i Molde er uvirkelig hardt rammet av den ene tragedien etter den andre. De tre barna hun har igjen mener at det ikke finnes noen julestjerne som skinner så sterkt som mor Heidi.

Slik gjør du

Kjenner du en hverdagshelt? Nå kan du sende inn forslag på din kandidat. Og gi oss en god begrunnelse på hvorfor du mener han eller hun bør få en av årets julestjerner.

Slik gjør du: Send inn forslaget ditt her: https://www.rbnett.no/julestjerne/

Du kan også sende epost på redaksjon@r-b.no