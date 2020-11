Ett nytt smittetilfelle i Molde

Nyheter

Fem nærkontakter av den ansatte er satt i karantene og testes. Smittesporing pågår fortsatt, melder Molde kommune.

Ifølge assisterende kommunedirektør Britt Rakvåg Roald i Molde kommune så har personen som nå er smittet ikke vært i utlandet i den siste tiden.

64 personer er bekreftet smittet i Molde kommune.

–Har den personen som nå er smittet noen tilknytning til tidligere smittetilfeller i kommunen?

– Nei, ikke så langt vi kjenner til nå, sier Rakvåg Roald.

– Hvor mange blir testet?

– Det er de fem nærkontaktene til vedkommende som blir testet nå. Hvis smittesporingen viser at flere bør testes så vil det selvfølgelig bli gjort så raskt som mulig.

– Hva vet dere om smittekilden?

– Det er for tidlig å si noe sikkert om det. Smittesporingen er i en innledende fase. Det er et møysommelig arbeid, og pågår for fullt.

– Hva betyr det at det nå er smitte i en kommunal etat?

– Vi ser at smitte kan ramme hvem som helst når som helst. Molde kommune har veldig gode rutiner for smitteverntiltak, i likhet med mange andre bedrifter og etater som også blir rammet. Vi må forvente at det kan komme flere smittetilfeller i Molde. Det viktigste for oss er at vi oppdager smittetilfeller tidlig og får satt inn tiltak og smittesporing raskt.



– Har dere kontroll på smitten?

– Vi har god oversikt. Vi er raskt ute med smittesporing og det gjør at vi i alle fall så langt har greid å få tidlig oversikt over de enkelte smittetilfellene.

– Hva betyr dette tilfellet for driften av Molde eiendom?

– Molde eiendom har planer for å håndtere slike situasjoner, sier Britt Rakvåg Roald.