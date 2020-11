Bil med sommerdekk stanset og trailer sperret vegen

Nyheter

Politiet I Møre og Romsdal melder på twitter onsdag kveld om flere biler som har kjørt ut og kjørt seg fast etter at det onsdag ettermiddag kom snø på vegen flere steder i fylket.

På grunn av biler som kjører seg fast, sperres veger og det oppstår trafikkork.

Nå blir det heftig vær – har sendt ut tre farevarsel Snø, kraftige vindkast og fare for flom og jordskred – slik blir været de neste dagene.

Vegtrafikksentralen er orientert, det forsøkes å ordne brøytebiler til de aktuelle stedene, melder politiet

Kl 1718 fikk politiet melding om bil som kjørte svært sakte på E136 på Lesja i retning Verma. Bilføreren ble kontaktet av politiet, og vedkommende opplyste at det kjøres på sommerdekk og at snøvær kom uventet. Fører har fått pålegg om å stanse og bestille bilberging.

Like etter klokka 18 meldte politiet at en trailer har kjørt seg fast og sto på tvers i vegbanen på Fylkesveg 62 ved Gammelsætra camping. Det er snøføre på stedet og bilberging var rekvirert. Før kl 21 ble det meldt at vegen var åpnet igjen.

Også Vegtrafikksentralen for Midt-Norge melder om vanskelige kjøreforhold. Snøen har kommet og det er flere biler som har problemer, opplyser de og legger til: Kjør forsiktig og beregn lengre tid.