Debatten om tingretten:

Derfor er Dahl roligere nå

Ordfører Torgeir Dahl er beroliget over at regjeringen slår fast at ingen domstoler skal legges ned. – Om lederen for domstolen i Molde kalles sorenskriver eller noe annet, er ikke viktigst. For meg som ordfører er det overordna at vi holder på kompetansen og arbeidsplassene som i dag er i Romsdal tingrett.