Ber om mer penger til å utvikle Elnesvågen sentrum

Nyheter

Tettstedsprogrammet er et spleiselag mellom Hustadvika kommune, næringslivet og fylkeskommunen, og går ut på å gjøre Elnesvågen til et velfungerende sentrum for Hustadvika kommune. Offentlige møteplasser, sambruk, sentrumsnære boliger, universell utforming og redusert miljøbelastning står sentralt. Prosjektet har pågått siden 2016 og skulle egentlig avsluttes i år. Men nå ber kommunedirektøren om at prosjektet fortsetter også neste år.