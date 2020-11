MDG med forfatter på topp – nå vil han skrive historie

Nyheter

Lørdag ettermiddag hadde Miljøpartiet de Grønne (MDG) i Møre og Romsdal et digitalt nominasjonsmøte, med 38 delegater.

På forhånd var det varslet benkeforslag til førsteplassen. Jarle Hauge Steffenssen tapte denne voteringa mot nominasjonskomiteen sin innstilte kandidat, Carl Johansen. Det melder MDG Møre og Romsdal via ei pressemelding søndag.

Gro Santi Johnsen ble foreslått til andreplassen, men også her ble nominasjonskomiteens forslag på Ingvild Espelid Wold stående.

Rannveig Hana fikk støtte til å stå på 4. plass i sitt benkeforslag.

Den vedtatte stortingslista ser dermed slik ut:

1. Carl Johansen, (1974), Forfatter, Sunndal

2. Ingvild Espelid Wold, (1982), Lærer, Molde

3. Jarle Hauge Steffenssen, (1970), Lærer, Ålesund

4. Rannveig Hana, (2000), Student, Molde

5. Joakim Skaar, (1996), Maskiningeniørstudent, Ålesund

6. Gro Santi Johnsen (1968), Lærer, Kistian.sund

7. Øyvind Festø, (1982), Lærer, Volda

8. Eli Vullum Kvande, (1984), Lærer, Surnadal

9. Geir Klepaker, (1972) Bedriftseier, Rauma

10. Lina Engelsrud, (1980), Biblioteksjef, Sunndal

11. Geir Gaarder, (1961), Forsker, Tingvoll

12. May Britt Haukås, (1955), Pensjonist, Ålesund

13. Øystein Settem Wold, (1990), Bonde, Hustadvika

14. Frida Gillberg, (1979) ,Lære, Ørsta

– Jeg er svært takknemlig for tilliten, og veldig motivert til å lede valgkampen for MDG neste år. Som MDGs første stortingsrepresentant fra Møre og Romsdal, vil jeg jobbe for å løfte det grønne næringslivet, for gode og framtidsretta løsninger for samferdsel, og for å styrke bolysta i distrikta, sier Johansen.

Han er i dag gruppeleder i MDGs fylkestingsgruppe, og sitter i fylkesutvalget og i samferdselsutvalget.