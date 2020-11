30 år sidan Eikesdalsvegen vart opna:

– Vi fekk ei ny tidsrekning - før og etter vegen

– Vegen har vore veldig viktig for utviklinga i bygda. Fleire unge eikesdalingar og tilflyttarar har etablert seg her etter at vegen kom. Nye fjøs er bygd. No håper vi på at også vegen forbi den rasutsette strekninga ved Ågothammaren kan sikrast med tunnel.