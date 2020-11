Ny inntektsmodell: Vedtok å åpne for ekstrapott til St. Olavs

Nyheter

Onsdag var det styremøte i Helse Møre og Romsdal, der styret skulle vedta et svar på høringsrunden om ny inntektsmodell for sjukehusa i Midt-Norge. Modellen som blir vedtatt, vil avgjøre prinsippene for hvordan pengene skal fordeles i mange år framover. Det er ti år siden professor Jon Magnussen presenterte forrige modell, mens Magnussen 2-modellen ble presentert i desember.