Satsing på fisk gir nye arbeidsplasser

Nyheter

I krevende tider er det viktig med lyspunkt. Nye arbeidsplasser og økt omsetting innenfor fiskerinæringa er et eksempel. Det er svært gledelig å registrere at Vikomar As satser videre i Harøysund. En ny filetfabrikk vil gi opptil 40 arbeidsplasser. I tillegg kan selskapet melde om at det nye fryselageret snart er fullført. Bedriften som i dag har like i underkant av 70 ansatte er sikre på at 2020 vil ende med omsettingsrekord.

Fisk er en viktig ressurs for det lokale næringslivet. Romsdal har lange tradisjoner i denne næringa. Det er viktig at lokale fagmiljø tar hånd om større deler av verdikjeden. Derfor er det svært gledelig at Vikomar bygger ny filetfabrikk. Bak nyvinningen ligger det også et ønske om produktutvikling. Når det nye anlegget bidrar til at helårsdrift. Det er verdt å merke seg at Vikomar hele vegen har strekt seg etter nye mål. Ledelsen oppgir at de årlig har investert mellom 15 til 100 millioner kroner. De to siste byggetrinna koster alene rundt 100 millioner kroner.

Satsingen til Vikomar er inspirerende, og viser at det er muligheter innenfor denne næringa. Også andre steder i regionen ser vi at store fiskeriprosjekter realiseres. Jevnlig kommer det påminnelser om mulighetene som ligger i fisk og sjømat. Sist uke ble Silver Seafood kåret til «Årets kremmere». Også de kan melde om omsettingsrekord i år. I går kom meldinga om at sjarken «Ragnhild Kristine» med tvillingbrødrene Torstein og Øystein Orten i spissen, er vinnerne av «Årets kvalitetsfisker 2020».

Romsdals Budstikke lanserte tirsdag den nye næringslivssatsingen RB24. Vi vil fokusere på mulighetene og mangfoldet i det lokale næringslivet. Fiskerinæringa i Romsdalsregionen har sterke fagmiljø som bidrar til optimisme, sysselsetting og framtidstro. Det er viktig at de gode eksemplene blir løftet fram.