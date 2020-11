FHI vil gjøre Færøyene og deler av Finland gult

Nyheter

På Færøyene er det nå rapportert 14,4 smittetilfeller per 100.000 innbyggere de to siste ukene, opplyser FHI. Det anbefales derfor at landet blir gult, noe som innebærer at man slipper karantene ved innreise til Norge.

Fra og med denne uken lettes det på reglene for hvilke land det kreves innreisekarantene fra. Tidligere ble et land rødt ved 20 smittetilfeller per 100.000 innbyggere, men nå er grensen hevet til 25.

Med de nye reglene blir også tre sykehusdistrikter i Finland blir gule, Nemlig Norra Savolax (22,2), Centrala Tavastlands (23,4) og Mellersta Finlands (17,8).

Utover dette er det ikke noen endringer fra forrige uke. Mesteparten av Europa er fortsatt rødt, med unntak av Grønland og deler av Finland.