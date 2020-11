Bedrifter rammet av innreisekarantene får støtte i ny krisepakke

Nyheter

Til VG opplyser næringsministeren at bedriftene som nå er rammet av at utenlandsk arbeidskraft er satt i innreisekarantene, skal få støtte på 800 til 1.000 kroner dagen per ansatt for å kompensere for noen av utgiftene som koronatiltaket medfører.

Fra før har staten allerede gått inn med en god del midler til karantenehotell. Justisminister Monica Mæland (H) sa mandag at egenandelen på karantenehotell for arbeidsgivere er på 1.500 kroner døgnet.

– Dette er tiltak som er helt nødvendige for at vi skal få og ha kontroll på koronasmitten. Nå stiller vi opp med penger for å lempe litt på kostnadene, sier Nybø til avisa.

Mandag ble det kjent at Ap i sitt alternative budsjett foreslår å bruke 13 oljemilliarder mer enn regjeringen. Finansminister Jan Tore Sanner (H) vil ikke overfor VG si det eksakte tallet, men sier at regjeringen planlegger å bruke enda litt mer enn det.

Bedriftsledelsen ved Vard Langsten har tidligere etterlyst koronastøtte, og Rbnett har omtalt de enorme utgiftene selskapet har hatt i forbindelse med pandemien.

– En virksomhet som Vard Langsten har hatt korona-kostnader på rundt en halv million kroner hver dag siden landet stengte ned i mars, sa Arnfinn Ingierd i Maritimt Forum til Rbnett under et orienteringsmøte i slutten av oktober.

Legger man til grunn en ekstrakostnad på rundt en halv million kroner døgnet, betyr det at covid-19 tiltakene har kostet Vard Langsten et sted rundt 100 millioner kroner så langt i år.