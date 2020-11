Nå har denne trafikkerte vegen i Molde fått etterspurt trafikklys

Nyheter

Like nedenfor Bjørsetalléen i Molde ligger det et busstopp. For å komme dit, må man krysse den trafikkerte innfartsåra Julsundvegen. Fram til nå har det verken vært overgangsfelt eller lysregulering på stedet. Men i løpet av uka vil det lyse rødt, oransje og grønt fra et nytt trafikklys like bortenfor busstoppet.