Intensiverer arbeidet for utbedringer på E136

Nyheter

Styret i Eksportvegen AS var nylig samlet på Vestnes. Der ble strategien for det videre arbeidet lagt. Eksportvegen ble etablert alt i 1988 og fikk realisert Vågstrandstunnelen og Tresfjordbrua i 2014 og 2015. Nå er Vågstrandstunnelen bompengefri og Vegamot har overtatt innkrevingen på Tresfjordbrua. Dermed har Eksportvegen AS igjen lov til å fronte andre dårlige strekninger på E136.