Lørdag erklærte store nyhetsbyråer som AP og CNN Joe Biden til USAs neste president for de fire neste årene. For mange ble det en gledens dag da Biden ble utpekt som vinneren av presidentkampen. Den lange og nervepirrende valgkampen viser at det amerikanske folk er splittet, men Joe Biden sa under sin tale natt til søndag at han vil forene landet og være en president for alle, også for de som stemte på Donald Trump.