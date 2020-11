Varaordfører Odd Helge Gangstad mener ferjekutt er alvorlig for øysamfunnet i tidligere Midsund:

– Mye alvorligere enn vi aner

– Folk her på øya er både sint og oppgitt over at det skal bli enda færre ferjeavganger. Naboen min spurte: «Hva galt har vi gjort?».