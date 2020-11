Kamala Harris blir historisk som USAs første kvinnelige svarte visepresident

Nyheter

Den 46-årige demokratiske senatoren fra California skal etter planen ta over visepresidentkandidaturet 20. januar, når Biden offisielt innvies som USAs neste president.

Harris har indisk mor og jamaicansk far og er utdannet jurist. Hun var også den første svarte kvinnen som ble valgt til justisminister i California i 2010.

Harris har flere ganger understreket at hun vil jobbe for interessene til svarte velgere i USA. I opptakten til valget har hun blant annet understreket at hun vil vise at Demokratene forstår at svarte velgere er rammet uproporsjonalt hardt av koronapandemien, samt mangeårig økonomisk og sosial ulikhet.