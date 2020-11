Bilulykke på Hjelset – to personer involvert

Nyheter

På Fannefjordvegen ved Kråkøyran på Hjelset melder politiet lørdag om en bilulykke klokka 10.35.

Det skal være en enslig bil som har kjørt inn i autovernet i 50-sona.

Det var to personer i bilen, og det er uklart om den ene er skadet. Bilberging er bestilt, men trafikken berøres enn så lenge lørdag formiddag.

– Følg anvisning på stedet oppfordrer politiet på Twitter.

Klokka 11.39 opplyser politiet at begge de to involverte er kjørt til Molde legevakt for en sjekk.

Det er materielle skader på bil og autovern, men per nå ukjent årsak til hendelsen.