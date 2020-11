Nærmer seg 100.000 passeringer i år

Nyheter

Det er lørdag og vi møtes på parkeringsplassen for den aller korteste Midsundtrappa. Den som går til Aksla. Kolbjørn Ove Stølen skal presentere boka om de beste turene i Midsund, 24 i tallet. Den er skrevet og fotografert av Kai A. Olsen og kjæresten Grete Waldal. For Kai sin del er det den tiende turboka han nå gir ut, denne gangen med et opplag på rundt 2000. I meget godt samarbeid med Midsund IL og Midsundtrappene.