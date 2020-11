Nyheter

Like før klokka sju fredag kveld meldte Møre og Romsdal brannvesen om at det er røyk i tunnelen. Vegtrafikksentralen startet ventilering i tunnelen og brannbil ble på stedet til tunnelen er tom for røyk.

Et kvarter senere melder Vegtrafikksentralen at tunnelen kunne åpnes for trafikk igjen.

De har ikke funnet årsak til røykutviklingen.