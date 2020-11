Nyheter

Biden nærmer seg flertall

Demokratenes Joe Biden kryper stadig nærmere en valgseier, og uttaler seg seierssikker. Donald Trump ble derimot oppfattet som en slagen mann torsdag etter han kom med flere udokumenterte påstander om valgjuks.

I Georgia er den store ledelsen Donald Trump hadde valgkvelden nærmest borte i 4-tiden natt til fredag norsk tid. Der leder Trump nå med kun 1,805 stemmer. Stemmene som gjenstår å telle er i stor grad poststemmer, der Biden har gjort det bra.

Leder av USAs valgkommisjon hardt ut mot Trump

Ellen Weintraub, lederen for den føderale valgkommisjonen (FEC), ber Donald Trump slutte å spre løgner og konspirasjonsteorier etter presidentens tale fra Det hvite hus.

– Nå er det nok, herr president. Nok. Å spy ut konspirasjonsteorier om valget vil ikke endre resultatet. Stemmene er avgitt. Stemmene vil bli opptalt. Folkets vilje vil skje. Dine løgner undergraver demokratiet vårt og skader landet. Bare stopp, skriver hun på Twitter.

Drastisk økning i koronasmittede i USA

USA har registrert det høyeste daglige koronatallet til nå i pandemien med 123.085 smittetilfeller, ifølge Johns Hopkins-universitetet. Økningen kommer dagen etter at det ble registrert det til da høyeste smittetallet på ett døgn.

I deres tall er det dermed en økning i smittetallene på 23,5 prosent fra onsdag til torsdag.

651 nye koronasmittede registrert siste døgn

Det var ved midnatt natt til fredag registrert 23.226 koronasmittede personer her i landet. Det er en økning på 651 meldte tilfeller siste døgn.

Det er 31 flere enn dagen før og 156 flere enn til samme tid forrige uke. Dette er det nest høyeste på ett døgn under pandemien. Natt til tirsdag ble det registrert 704 smittetilfeller.

Ventura i teten etter sterk runde i Houston

Kristoffer Ventura var i ferd med å levere en svært sterk førsterunde i PGA-turneringen i Houston da kveldsmørket stoppet runden. Han er på delt 16.-plass.

Ventura rakk å bli ferdig med 16 av de 18 hullene han skulle gå før lysforholdene ble så dårlige at runden ble stanset. Han må gå de to siste hullene fredag. Nordmannen er ett slag under par.