Demonstrerte mot nedleggelse av Farstad omsorgssenter

– Jeg er her for å kjempe for arbeidsplassen min, og for heimen til 23 beboere som nå er redde for hva som skjer, sier Randi-Kristin Maalen (35). Hun var en av rundt to hundre som stilte opp på parkeringsplassen foran kommunehuset i Elnesvågen før formannskapsmøtet torsdag.