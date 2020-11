Aas Mek. Verksted stengt - utanlandsk arbeidar er smitta

Nyheter

(Sunnmørsposten): Det er kommuneoverlegen som i samråd med Aas Mek. Verksted har bestemt at verftet blir stengt og at alle arbeidarane skal i karantene fram til smittesporinga er ferdig.

Administrerande direktør Halvard Aas stadfestar overfor Sunnmørsposten at ein utanlandsk arbeidar har fått påvist smitte.

– Den utanlandske arbeidaren vart i samsvar med våre rutiner testa då han kom hit fredag, og den testen var negativ. Så blei han testa på nytt etter fem dagar, og det var denne testen som var positiv. Vedkomande skal testast på nytt, men inntil vi har fått svar blir altså verftet stengt og alle arbeidarane sett i karantene, stadfestar Aas.

– Det blir tatt nye testar torsdag morgon. Det gjenstår å sjå om dette blir kort- eller langvarig. Det veit vi ikkje per no, legg han til.

Den utanlandske arbeidaren har ifølge kommunen ikkje symptom. Han vart først testa sist fredag. Då testa han altså negativt og han har difor vore i arbeid til han no fekk positiv resultat på test nr. to. Han er no sett i isolasjon. Han har ikkje vore på butikkar.

– Vi har eit stramt smittevernregime. Arbeidaren har hittil vore i såkalt fritidskarantene og berre vore på jobb på verftet, ikkje ute i samfunnet elles, forklarer Aas.

Det er 60 fast tilsette og totalt 170 som er i arbeid på verftet. Dei utanlandske arbeidarane er fordel på tre lokalitetar, ifølge Aas. Kommunen opplyser at det er rundt 30 gjestearbeidarar som no er i karantene i Åslia.

Saka vart først publisert i Sunnmørsposten.