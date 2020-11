Nyheter

(SMP.NO) Regjeringen gjennomførte torsdag innstramminger i koronaregelverket for arbeidsreisende. Verftskonsernet Vard har et stort antall gjestearbeidere innom sine verftene sine i Brattvåg, Søvika og Tomrefjord, og arbeidsreisende fra relevante land må nå dokumentere ved ankomst til Norge at de har gjennomført en negativ covid-19-test i løpet av de siste tre døgnene.