Valgvinner utropes trolig ikke før torsdag

Nyheter

Vippestaten Michigan, der kampen står om 16 valgmenn, har resultatene klare først onsdag kveld lokal tid. Det opplyser delstatsmyndighetene ifølge Bloomberg News.

Heller ikke i vippestatene Pennsylvania eller Wisconsin ventes det at det kan kåres noen vinner ennå. Der står kampen om henholdsvis 20 og 10 valgmenn.

I disse tre delstatene dreier det seg dermed om totalt 46 valgmenn. Det kan bli avgjørende for utfallet av presidentvalget.

Pennsylvanias delstatsmyndigheter anslår at den endelige opptellingen vil være klar i løpet av noen dager. I Detroit i Michigan er målet å være ferdig med opptellingen onsdag kveld lokal tid, mens andre fylker i delstaten ventes å kunne melde inn resultater gjennom dagen onsdag.

Wisconsin, en delstat der valgsystemet i høy grad er desentralisert, ventes små kommuner å kunne levere tall først. I delstatens største by Milwaukee antar man at opptellingen vil være ferdig ved 10-tiden onsdag formiddag norsk tid.

I Nevada regnet delstatsmyndighetene med at opptellingen kunne starte ved 6.30-tiden onsdag morgen norsk tid, men at det kan trolig drøye til neste uke før det endelige resultatet er klart.

– Fristen for å motta poststemmer er 10. november, og fristen for opptelling er 12. november, sier Jennifer A. Russell, en talskvinne for delstaten.