Rbnett med studiosending foran Arsenal-kampen

Nyheter

Også denne gangen har mediehuset hanket inn eksperter for å være med å bidra i studio før, under og etter kampen. Panelet i studio vil bestå av Knut Olav Rindarøy, Knut Anders Fostervold og Martin Brøste. Calle Indbjør leder sendinga. Han forteller at de vil sørge for at Rbnetts abonnenter får en best mulig opplevelse rundt kampen.

– Vi gleder oss til denne kampen. Molde er god i Europa og kan gjøre det helt store igjen. Kanskje blir det en ny historisk kveld for MFK. Det vil bli innslag fra både studio og løkta før, under og etter kampen, sier programlederen.





I tillegg vil Hanne Fleischer være utegående reporter på Løkta, med spesielt fokus på det som skjer i pausen. Her vil hun ha med et bredt spekter av gjester.





Sendestart er klokka 20.30. Kampen sendes på TV 2s flater, men kan følges direkte via Rbnetts livesenter eller høres på 1FM.