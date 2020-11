Nyheter

Fox News: Trump vinner Florida

Fox News utroper Donald Trump til vinner i delstaten Florida, som gir ham 29 valgmenn. Florida er en av delstatene som regnes som avgjørende i presidentvalget og en stat presidenten nærmest måtte vinne for å ha håp om gjenvalg.

Trump vant Florida også i 2016, men i år ligger det an til å bli et jevnt valg, og det er flere muligheter for at Trump kan tape valget selv om han vant Florida.

617 nye koronasmittede registrert siste døgn

Det var ved midnatt registrert 21.955 koronasmittede personer her i landet, viser foreløpige tall. Det er en økning på 617 meldte tilfeller siste døgn.

Økningen er den nest høyeste under pandemien så langt etter mandagens rekordhøye økning på 704 smittetilfeller, ifølge tallene fra det nasjonale meldesystemet for smittsomme sykdommer (MSIS).

Enighet i kraftmeklingen

Energi Norge og EL og IT Forbundet kom natt onsdag til enighet om oppgjøret i kraftsektoren og en streik blant 1.100 ansatte i 27 bedrifter ble unngått.

Oppgjøret gikk til mekling etter at det ble brudd i forhandlingene 16. september. Fire timer på overtid kunne partene presentere en avtale som gir et generelt tillegg på 0,50 kroner per time og økte minstelønnssatser.

Vellykket hjerneoperasjon for Maradona

Den argentinske fotballegenden Diego Maradona gjennomgikk natt til onsdag en vellykket operasjon for hjerneblødning.

– Vi klarte å fjerne en blodpropp. Diego klarte seg bra under operasjonen, sa hans personlige lege Leopoldo Luque, som utførte operasjonen