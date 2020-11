Dette er ekspertens store spørsmål foran Arsenal-kampen

Nyheter

På torsdag venter høstens høydepunkt for Molde-spillerne. På motsatt side står Premier League-giganten Arsenal, og oppgjøret spilles på Emirates Stadium, en arena som vanligvis huser over 60 000 supportere. Dagens situasjon i England gjør derimot at oppgjøret går for tomme tribuner.

Gjeste-ekspert fra London

Panelet består denne gang av Pernille Huseby, Daniel Nerli Gussiås og ordstyrer Ole Bjørner Loe Welde. I tillegg har podkasten med seg celebert besøk i den svært anerkjente fotball-eksperten Lars Sivertsen direkte fra London. Han er mest kjent fra podkastene Guardian Football Weekly og Talksport. I tillegg driver han sin egen podkast som heter PL-kvarteret, hvor han utelukkende snakker om den engelske toppdivisjonen.

– Gjort Arsenal mindre ”tullete”

Sivertsen deler sine tanker rundt hvilke sjanser Molde-laget har på Emirates, og hva som eventuelt må til for å få med seg noe. Dessverre mener han at mulighetene for å sjokkere Arsenal ville vært større for et år siden.

– Jeg tror møtet kommer et år for sent. Arteta har jobbet med å gjøre laget mindre ”tullete”, og tar slike oppgjør seriøst. Man har jo tidligere tenkt at et B-lag av Arsenal-spillere på en torsdag kveld kan være noe både Molde og Dundalk kunne fått med seg noe fra, men slik er det nødvendigvis ikke nå, sier Sivertsen, som også tror at Arsenal vil stille med mange som ikke er en del av førsteellerveren.





Sportsavdelinga i Budstikka har vært på trening og pratet med mange i MFK foran episoden og avreise til London. I episoden kan du høre hvordan Erling Moe vil angripe kampen.

Solskjær tema

Moldes standing i England blir også diskutert, hvor Sivertsen naturlig nok drar frem Solskjær og Haaland som det meste folk forbinder de blå-hvite med. Eksperten stiller seg også undrende til hvilken måte MFK løser straffesparkene de blir tildelt på.





Dette, og mye mer kan du høre der du vanligvis hører podkast.