Et knapt døgn etter at de siste valglokalene stengte i USA har vi fått en situasjon mange på forhånd hadde fryktet.Sittende president Donald Trump har erklært seier, mens demokratenes kandidat Joe Biden uttrykker seg forhåpningsfullt og tror det går mot seier for sitt parti. Trump har allerede uttalt at republikanerne vil ta valgresultatet til høyesterett.