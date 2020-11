Nyheter

Planen er fortsatt at heile Nordøyvegen opnar for trafikk sommaren 2022, men fylkesutvalet skal i morgon behandle ei sak om opning av delar av Nordøyvegen allereie neste år. Møre og Romsdal fylkeskommune og Skanska skal ha blitt einige om ein avtale som gjer at Nordøyvegen mellom Skjeltene og Austnes kan bli opna i desember 2021.