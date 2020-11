– Vi har krav på å få vite hvem som vinner på valgdagen

Nyheter

– Man må ha en dato, og datoen er tilfeldigvis 3. november. Vi har krav på å få vite hvem som vinner på selve valgdagen, uttalte Trump under et besøk hos Republikanernes nasjonalkomité i Arlington like utenfor Washington.

Trump uttalte tidligere på dagen at han ikke skulle delta i noen gjettelek ved å erklære seier før valgresultatet er sikkert. Han har imidlertid gjentatte ganger sådd tvil rundt tellingen av stemmesedler i dagene etter valget, som er vanlig praksis i USA.

Særlig reagerer Trump på at høyesterett tillater valgmyndighetene i vippestaten Pennsylvania å telle brevstemmer som blir mottatt hele tre dager etter valget. Den avgjørelsen ble begrunnet i logistiske problemer, ettersom langt flere har stemt per post i USA enn noen gang før på grunn av koronapandemien.

Trump fikk også spørsmål om hvorvidt han har skrevet seiers- eller nederlagstale. Han svarte nei.

– Det er lett å vinne. Å tape er aldri lett, ikke for meg, sa presidenten.