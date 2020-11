Nyheter

I 2016 besøkte statsviter Ingunn Norderval høgskolen i Molde med et foredrag om valgkampen opp mot valget det året. Den tidligere førtseamanuensisen ved skolen mente vi hadde vært vitne til en begredelig valgkamp som hun var svært glad for snart var over. Hun synes ikke være mer begeistret for årets valgkamp.