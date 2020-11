Nytt forslag til fylkesbudsjett

Dropper deler av økning i ferjeprisen

Ferjeprisene øker fra nyttår med én takstsone og ikke to som planlagt. Mer penger fra staten gjør at fylkeskommunedirektør Ottar Brage Guttelvik i sitt forslag til fylkesbudsjett for neste går bort fra å øke prisene med to takstsoner.