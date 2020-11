Nyheter

Anders Opedal overtar som Equinor-sjef

Eldar Sætre går av som konsernsjef for Equinor, og Anders Opedal overtar. Sætre har siden 2005 vært sjef i selskapet som tidligere het Statoil. Opedal kommer fra stillingen som konserndirektør for teknologi, prosjekter og boring i Equinor.

Snartemo-drapet opp for retten

En 22 år gammel mann møter mandag i Lister tingrett tiltalt for uaktsomt drap på franske Daisy May Tran i juni 2019. Han er også siktet for å ha skadd hennes venninne. Kvinnene ble funnet påkjørt på en avsidesliggende grusvei i Snartemo i Hægebostad i Vest-Agder i juni 2019. Den tiltalte erkjenner ikke straffskyld.

USA: Siste dag med valgkamp før presidentvalget

President Donald Trumps valgkamp avsluttes etter planen med en ny opptreden i Grand Rapids i Michigan. Det var også her Trump avsluttet valgkampen i 2016. Joe Biden avslutter valgkampen med en rundtur i Pennsylvania.

Ny nedstengning i Tyskland

En ny runde med omfattende nedstengning av samfunnet for å hindre spredning av koronaviruset innledes i Tyskland. Tiltakene gjelder i første omgang i fire uker og betyr blant annet stengte restauranter, kinoer, teatre og treningssentre.

Landslagsuttak for fotballherrene

Klokka 11 presenterer landslagssjef Lars Lagerbäck og U21-landslagstrener Leif Gunnar Smerud troppene til landskampene i november for fotballherrene.