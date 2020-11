Hvordan blir 2021?

Nyheter

Det er for lengst klart at 2020 ble annerledesåret. Etter regjeringens pressekonferanse mandag var det mye forvirring. Utover i uka har brikkene falt mer på plass, og folk begynner å slå seg til ro med at heller ikke jula blir som vanlig. Restriksjoner på reiser, mindre familieselskap og avbrutte tradisjonsrekker skal begrense smittespredning. Butikkene vil kjøre ut varer slik at det ikke blir trengsel i kassa, og Kurt Nilsen søker om 13,3 millioner i støtte slik at julekonsertene faktisk kan bli arrangert, med korrekt koronaavstand.