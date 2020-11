Bråk i alle byene i natt

Nyheter

KL. 0052, Molde: Politiet fikk inn melding om at to gjester ved et utested i sentrum var i klammeri. Den ene anmeldes for bæring av kniv på offentlig sted. Ingen er blitt skadd.

KL. 0045, Kristiansund: En mann i 20-åra ble bortvist fra et utested i sentrum fordi han var full.

Kl. 0123, Molde: En gutt i slutten av tenåra utagerer. Han anmeldes for ordensforstyrrelse, trusler og vold mot offentligtjenestemann.

Kl. 0152, Ålesund: Politiet fikk inn melding om slossing ved et utested i sentrum. Dette opphørte da politiet ankom. Det kan komme en anmeldelse fra fornærmede i ettertid.

Kl. 0217, Kristiansund: Det ble meldt om ordensforstyrrelse ved et utested i sentrum. Mann i begynnelsen av 20 åra bortvist fra sentrum.

Kl. 0251, Molde: Feststøy i sentrum. Festen ble avsluttet.

Kl. 0347, Kristiansund: Politiet fikk melding om feststøy fra privat bolig. Festen ble avsluttet.