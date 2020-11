[TETT PÅ]

– Barn og unge må lære å ta egne valg, forstå at det er lov å si nei sjøl om kompisene sier noe annet

Samfunnsansvarlig Knut Olav Rindarøy i MFK mener rasisme og homohets ikke bare er et fotballproblem, men et samfunnsproblem. Møt mannen som sies å ha et hjerte av gull.