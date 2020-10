Nyheter

Over 20.000 koronasmittede i Norge

Det var ved midnatt registrert 20.061 koronasmittede personer her i landet, viser foreløpige tall. Økningen på 498 er den høyeste så langt under pandemien.

De siste to dagene er økningen på 993 meldte tilfeller, ifølge tallene fra det nasjonale meldesystemet for smittsomme sykdommer (MSIS).

Ny smitterekord i USA

USA har satt enda en dyster døgnrekord med 94.000 nye registrerte smittetilfeller. Det viste en oppdatert oversikt fra Johns Hopkins-universitetet i Baltimore klokken 1.30 i natt norsk tid. Forrige døgnrekord ble satt torsdag med over 91.000 nye tilfeller.

Totalt har over 9 millioner mennesker i USA fått påvist koronasmitte siden pandemiens utbrudd og det er registrert rundt 230.000 koronarelaterte dødsfall.

Enighet på overtid i flybransjen – ingen streik

Flere timer på overtid kom Fellesforbundet og NHO Luftfart fram til et resultat i meklingen om flyoverenskomsten. Dermed blir det ikke streik.

Dersom partene ikke hadde blitt enige, kunne flyplasser flere steder i landet ha blitt rammet. Blant annet ville det ha omfattet flyteknikere, mekanikere, stuere, sjåfører, rengjøringspersonell og ellers personell knyttet til blant annet lasting og lossing og ekspedisjon.

Mann døde i trafikkulykke i Vest-Telemark

En mann mistet livet da en bil kjørte av veien i Tokke i Telemark. I tillegg er to personer sjokkskadd.

Ulykken skjedde i Bandakslivegen, og politiet meldte om den ved 3.15-tiden natt til lørdag.

26 døde etter jordskjelv

Antall døde etter gårsdagens jordskjelv i Tyrkia og Hellas har nå steget til 26, blant dem 24 i Tyrkia og 2 på den greske øya Samos. Over 800 personer er skadd i Tyrkia.

Ødeleggelsene er størst i Tyrkias tredje største by Izmir, der flere boligblokker raste sammen. Letingen etter overlevende fortsetter. Jordskjelvets senter var like nord for Samos og utløste både flere etterskjelv og en mini-tsunami.

86 millioner forhåndsstemmer

Mer enn 86 millioner har så langt forhåndsstemt i USA, viste en oppdatert oversikt fra U.S. Elections Project i natt.

Av disse er nesten 55,8 millioner poststemmer, mens 30,6 millioner stemmer er avlagt ved fysisk frammøte. Flest forhåndsstemmer er kommet inn i California, Texas og Florida