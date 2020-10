Vil legge ned flere

Nyheter

Kommunedirektør Per Sverre Ersvik foreslår i første omgang å legge ned Farstad omsorgssenter. Men flere av de øvrige seks sjukeheimer/omsorgssentre i kommunen kan om kort tid følge etter. Ersvik er tydelig på at kommunen må legge ned flere enheter for å nå målet om kun to større lokasjoner i Hustadvika.



– Når må det skje, og hvilke blir lagt ned?

– Det er for tidlig å si noe om det foreløpig, men målet er å utvikle to lokasjoner på sikt for å imøtekomme utfordringene samfunnet står overfor. Før vi kan legge ned noe mer, må det være en samlet alternativ kapasitet på plass. Hvilke som eventuelt blir lagt ned videre og i hvilken rekkefølge er ikke diskutert i saken, sier Ersvik til Romsdals Budstikke.

Det er ikke avgjort politisk at det kun skal være to større omsorgsinstitusjoner i kommunen, men det ligger inne som et forslag i saken som skal behandles i formannskapet og seinere kommunestyret.

Den enheten som denne gang var mest aktuell for nedlegging ved siden av Farstad, var Lundhaugen omsorgssenter.

– Hva er viktigste grunnen til at du anbefaler å legge ned Farstad?

– Dette er en stor og omfattende sak. Etter en totalvurdering av de ulike alternativene, sett opp mot kommunestyrets vedtatte økonomiske måltall, ble tilrådningen Farstad. Farstad og Lundhaugen var veldig like, men det som var utslagsgivende var den økonomiske effekten, og at målet er å bygge ned antall institusjonsplasser og rette fokus på boliger med heldøgns omsorg, sier Ersvik.