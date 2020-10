Roseby bygger om for å få inn denne populære kjeden

Nyheter

I juni ble det kjent at den trønderske restaurant-kjeden Sabrura Sticks & Sushi skulle etablere seg på Amfi Roseby i Molde. Senterleder Anne Lise Sæter Simonsen beskrev det som «en gledens dag», og fortalte at det var en etterlengtet etablering for senteret.

Sæter Simonsen forteller at mange har spekulert i hvor på senteret restauranten skulle ligge, og at det har vært flere ulike teorier.

Nå er plasseringen blitt kjent internt på Amfi Roseby, og senterlederen kan endelig gå ut med fasitsvaret.

Beliggenheten til Sabrura blir i samme område som Carlings og Vita nå holder til.

Carlings flytter til Wow-lokalet lenger øst i kjøpesenteret, mens Vita flytter over gangen til lokalet hvor Loco holdt til tidligere. Sabrura blir dermed lokalisert rett over gangen for Burger King.

– Vi skal begynne arbeidet med det nye Vita-lokalet nå. Både Vita og Carlings vil få det nyeste konseptet fra kjeden. Butikksjefene er veldig positive, og gleder seg til å flytte inn i de nye lokalene, sier Sæter Simonsen.

Starter over nyttår

Senterlederen forteller at det blir satt i gang en omfattende ombygging av Sabrura-lokalet over nyttår.

– Vi vil la julehandelen gå sin gang før arbeidet begynner. Dette blir den mest omfattende ombyggingen på Amfi Roseby siden 2007. Det er mye som skal gjøres, og vi kan foreløpig ikke fastsette en dato for når Sabrura kan åpne, sier hun.

Det vil også bli bygget en ny inngang til restauranten, ved hovedinngangen på oversida av Amfi Roseby, mot E39.

– Der vil det komme en ny fasade, og Sabrura vil få en egen inngang der, slik at det blir mulig å holde søndagsåpent, og ha lengre åpent på hverdager. Vi vil også friske opp uteområdet, sier hun.

Sæter Simonsen forteller at det er nødvendig for kjøpesenter å fornye seg, og at forandring tvinger seg fram.

– Butikkene som flytter vil framstå i ny drakt, og få endrede lokaler. Vi får inn et nytt spisested, og det blir en total og stor fornying av Amfi Roseby som kjøpesenter. Etableringen av Sabrura er også positivt for hele regionen, sier hun.

Vært innom flere lokaler

Senterlederen forteller at de har jobbet godt sammen med Sabrura om å finne egnet lokale.

– Vi har fått noen kriterier fra Sabrura, og har sett på ulike plasser. Vi er veldig fornøyd med løsninga vi landet på, og tror det blir kjempebra. Det blir et flott tilskudd, og det er veldig fint å kunne ha Sabrura og Burger King i nærheten av hverandre. De utfyller hverandre, uten å være i direkte konkurranse, sier hun.

Stor nysgjerrighet

Sæter Simonsen forteller at Sabrura er den nyetableringen de har fått flest spørsmål om.

– Folk er nysgjerrige, og det har vært utrolig mange spørsmål. Hvor skal restauranten ligge? Når åpner den? Det har vært et skikkelig hett tema. Både kunder og andre har tatt kontakt. Det er veldig kjekt at folk gleder seg. Det gjør vi også, sier hun.

Sabrura åpnet sin første restaurant i Trondheim i 2012. På sine hjemmesider skriver de at kjeden er i sterk vekst, og at de har satt seg ambisiøse mål. I løpet av de neste tre årene skal kjeden vokse seg stor og bli folkekjær, en nasjonal merkevare med restauranter over hele Norge. Sabrura serverer sushi, sticks og asiatisk-inspirert mat med en norsk vri, ifølge nettsidene deres.

Kjeden har allerede avdelinger i Ålesund og Kristiansund.