Over 50 møtte for å leite

Nyheter

(Åndalsnes Avis) Alarmen gikk tirsdag ettermiddag. Ei kvinne hadde blitt borte i Isfjorden og ble meldt saknet da hun ikke kom tilbake som avtalt. Store styrker ble øyeblikkelig satt inn i leiteaksjonen.

– Det var i ferd med å bli mørkt og kvinna kunne ikke gjøre greie for hvor hun var, men politiet hadde hatt kontakt med henne på telefonen, forteller Øystein Valde som ledet den frivillige delen av leiteaksjonen.

Kvinne funnet i god behold etter leiteaksjon Store styrker søkte tirsdag etter ei kvinne i 60-årene fra Isfjorden som var savnet fra sin bopel.

Rørt Røde Kors-leder

Og Valde er rørt over oppslutningen blant folk og ikke minst over at frivilligheten har en slik beredskap som kom til uttrykk tirsdag ettermiddag.

– Jeg blir imponert, sier Øystein Valde.

Han forteller at både Røde Kors, Norsk Folkehjelp og Norske Redningshunder mønstret mange i løpet av en times tid. Mannskaper kom helt fra Kristiansund. Utenom de trente mannskapene stilte både familie og andre frivillige opp med tilbud om å bidra i aksjonen.

– Vi vil gjerne at så mange som mulig stiller i slike sammenhenger som dette, også frivillige som ikke har trening i en aksjon som dette. I samarbeid med våre folk, blir alle et fint tilskudd i leitearbeidet, sier Øystein Valde.

Han trekker først og fremst fram lokalkunnskapen som blir tilgjengelig på denne måten. Denne gangen var det stort sett naboer og andre frivillige fra Isfjorden. Lokalkjente folk som kjenner terrenget godt er en viktig kompetanse. Det stilte også et jaktlag som sikkert vet om hver eneste sti, forteller Øystein Valde.

Funnet av helikopter

Rundt klokka 18.30 gjorde det nye SAR Queen- helikopteret funn og etter kort tid ble det slått fast at det var rette vedkommende som var funnet. Aksjonen kunne avblåses.

– Hva forteller erfaringene denne gangen deg om beredskapen for framtidige og liknende leiteaksjoner?

– Den forteller meg at vi har en stor og svært operativ frivillig beredskap som er helt nødvendig i tillegg til den profesjonelle. Politiet stiller kanskje med fem-seks mannskaper. Vi fikk vist at vi fortsatt er der når det trengs, slik vi har vært i lenge og i mange år.

– Er det bare positivt at tilfeldige frivillige stiller opp, eller byr det også på utfordringer?

– Vi vil gjerne at folk stiller, men særlig på natt kan det være utfordringer i forhold til sikkerhet for mannskapene. Men da for heller folk vente litt på stedet før de blir satt i arbeid. Vi vil gjerne ha så mange som mulig, sier Øystein Valde.

Denne saka ble først publisert av Åndalsnes Avis.