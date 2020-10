Nyheter

Streik blant lastebilsjåfører avverget

Over 1.000 lastebilsjåfører kunne ha blitt tatt ut i streik fra morgenen i dag, men to timer etter fristen ved midnatt kom partene til enighet. Ifølge Fellesforbundet vil timelønna øke med totalt 6,30 kroner.

Hvis det hadde blitt streik, hadde kjøring av bulk-gods som mel, gass, glass og betong blitt rammet. Det samme hadde stykkgods, som blant annet omfatter kjøring ut til butikker.

Sammenstøt mellom politi og demonstranter i Philadelphia

Det oppsto sammenstøt mellom politiet og demonstranter i Philadelphia, på den andre dagen med demonstrasjoner etter at Walter Wallace jr. døde etter å ha blitt skutt og av politiet.

Det er meldt om forsamlinger på hundrevis av mennesker flere steder i byen og om plyndring av flere forretninger.

324 nye koronasmittede registrert siste døgn

Det var ved midnatt registrert 18.665 koronasmittede personer her i landet, viser foreløpige tall, en økning på 324 meldte tilfeller siste døgn.

De siste to dagene er økningen på 757 meldte tilfeller, ifølge tallene fra det nasjonale meldesystemet for smittsomme sykdommer (MSIS). Økningen er den nest høyeste på ett døgn så langt under pandemien.

500.000 nye smittetilfeller i USA den siste uka

Amerikanske helsemyndigheter registrerte mer enn 500.000 nye koronatilfeller den siste uka. Det er en ny smittetopp i landet, en uke før valget.

Som respons på den økende smitten har flere byer og delstater innført strengere tiltak for å få bukt med smitten. Særlig hardt rammet er statene i Midtvesten og sentralt i USA.