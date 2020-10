Nyheter

De siste årene har Halloween blitt en del av barn og unges høsttradisjoner, til glede for noen, forargelse for andre. I år blir det litt annerledes. Det er ikke bare vampyrer, monster og spøkelser som skremmer folk, koronaen har også fått mange til å skjelve i buksene. Og med myndighetenes «kun fem gjester i eget hjem»-anbefaling, er det nok mange som lurer på hvordan de skal løse Halloween i år. Dessuten byr utdelingen av godteriet på smittevernutfordringer.

Regjeringens Halloween-anbefalinger Barn som leker og er i samme gruppe i barnehage og fritid, trenger ikke holde avstand. Barn kan holde en meters avstand til andre som ikke er i disse gruppene. Barn kan leke sammen og omgås slik de gjør i barnehage og skole, men unngå nærkontakt som klemming og håndhilsing. Håndvask eller hånddesinfeksjon skal være lett tilgjengelig. Vask hender før, etter og underveis. Feiringen bør helst skje utendørs. Ved innendørs feiring er det særlig viktig å ha god nok plass slik at alle som ikke er i samme gruppe/kohort, kan holde 1 meters avstand. Mat bør serveres ferdig i porsjoner, også kake. Husk rene hender hos både de som serverer, og de som spiser. Under Halloween er det for eksempel lurt å pakke inn godteriet slik at ikke alle tar i samme godterikurv. Alle som har luftveissymptomer eller er syke, bør holde seg hjemme. Kilde: Regjeringen.no

Unntak fra fem-gjesters-regelen

– Bør unger droppe «knask eller knep» i år, kommuneoverlege i Molde, Cato Innerdal?

– Det er lov å ha Halloween-feiring, men den bør absolutt følge de anbefalingene som myndighetene har gitt for barnebursdager. I utgangspunktet anbefales det at man ikke har mer enn fem gjester i sitt private hjem. Samtidig har myndighetene gitt unntak for barnehage- og barneskolekohorter. Med det mener jeg at det altså er tillatt å ha bursdag eller Halloween-feiring med de man er i samme barneskole- eller barnehagekohort som, sjøl om det da blir flere enn fem personer, sier Innerdal, og legger til:

–Det er viktig at alle er friske, og at selv barn med milde symptomer på luftvegsinfeksjon blir heime.

Melby oppfordrer barn til å feire halloween Kunnskapsminister Guri Melby oppfordrer barn til å feire bursdag eller halloween sammen med klassekameratene eller barn fra barnehagen.

Intet unntak for ungdommer

Unntaket fra fem-gjesters-anbefalingen gjelder imidlertid ikke for ungdom som er eldre enn barneskolealder. Her gjelder de samme nasjonale anbefalingene for offentlig og privat sted: ikke mer enn fem gjester hjemme.

– Mange vil bli skuffet over dette?

– Ja, det er trolig. Samtidig er det nok et lite «offer» sammenlignet med det mange har tatt i smittevernsammenheng det siste halvåret

Innpakket godteri

Innerdals erfaring er at unger tar smittevern på alvor, og at de er flinke til å følge regler og anbefalinger.

– Smittesituasjonen i Molde er nå gunstig. Men vi skal altså ikke mange dagene eller ukene tilbake før situasjonen var helt annerledes. Det er derfor viktig at vi gjør så godt vi kan.

– Hva med dem som deler ut godteri? Hva skal de tenke på?

– Det er anbefalt at man fortrinnsvis deler ut godteri i emballasje. Alternativt må man være nøye på å sikre reine hender eller bruke skje eller pølseklype når man deler ut godteriet. Det er også viktig at de som åpner døra, og de som ringer på er friske.

– Og når godteriet skal spises, hva skal man tenke på?

– Jeg anbefaler at man venter med å spise godteri til runden er unnagjort. Og før man kaster seg over «fangsten» bør man vaske eller sprite hendene, sier Innerdal.

Trygge rammer

Innerdal er klar over at mange begynner å bli lei av korona. Også barna.

– Nå er det dessverre slik at dette året, og kanskje mye av neste år, kommer til å være annerledes. Dersom vi er gode med smittevern vil kanskje unngå nye, store utbrudd lokalt. Konsekvensene av lokale utbrudd kan bli enda kjedeligere, eksempelvis ved at man må stenge ned mer av aktivitetene vi holder på med. Det er derfor all grunn til å understreke at selskapelighetene må skje i trygge rammer.