Nyheter

Kommunedirektøren ønsker å avvikle omsorgssenteret på Farstad i løpet av halvannet til to år, og selge bygget. Det går fram av budsjettforslaget som er sendt til formannskapet i kommunen.

Sterke reaksjoner

Varselet om nedlegging skaper sterke reaksjoner både på omsorgssenteret og ute i bygda.

– Vi er kjempefrustrert, mange er sinte og irriterte. Dette berører både ansatte, beboere og pårørende sterkt, sier Evy Kristin Lervik, tillitsvalgt for Norsk Sykepleierforbund på Farstad omsorgssenter.

Kommunedirektøren skriver i saksframlegget at målet er at "færrest mulig blir oppsagt, men heller blir omplassert i tilsvarende stillinger i andre enheter der slike er ledige." Det beroliger ikke Lervik.

– Ansatte er redde for jobbene. Det er mye bekymring. Blir Farstad lagt ned har ingen noen garanti for å få en stillingsprosent eller en plass en ønsker. Pasientene er engstelige. Det hører vi daglig fra dem. De er redd for hva som skal skje. Vi får også reaksjoner fra pårørende som er fortvilet, sier Lervik.

Nytt

Farstad omsorgssenteret har 23 boenheter og 22 årsverk. Bygget sto ferdig i 1986. De siste årene er det gjort til dels store investeringer. For to år siden ble det bygget ny vinterhage, i år er det investert i nytt pasientvarslingssystem.

– Det er gjort mye her de siste årene, og det er blitt veldig bra. Mitt inntrykk er at det er stor trivsel her, det viser også tilbakemeldingene vi får fra pårørende, sier Evy Kristin Lervik.

Hun har ikke gitt opp håpet om at omsorgssenteret kan overleve.

– Vi må prøve å kjempe for beholde arbeidsplassene våre og boplassene til pasientene. Jeg håper det blir en mobilisering blant folk.

– Fantastisk service

Alf Reitan (89) synes det vil være svært synd om omsorgssenteret blir lagt ned. Kona Bjørg har i flere år bodd på omsorgssenteret. Selv bor han i en eldrebolig rett ved, og har vært svært mye på omsorgssentret for å besøke kona.

– Jeg kan ikke få fullrost nok de som arbeider der. Det er aldri noen som sitter alene. Den servicen vi har fått er fantastisk. Den tror jeg ikke man finner andre steder, sier Reitan til Romsdals Budstikke.

– Blir dette lagt ned vil situasjonen vår bli veldig vanskelig. Da blir det å kjøre drosje til Elnesvågen eller hvor det blir for å besøke kona. Det er fryktelig beklagelig.

Han mener nedleggelsen virker merkelig rent økonomisk.

– Det er brukt mye penger på oppussing. Det er som å komme inn i et nytt bygg. Å legge det ned nå virker økonomisk veldig ufornuftig.

Ifølge Reitan er nedleggelsen en stor bekymring for hele bygda.

– Hele bygda snakker om dette. Noen er redd for at dette bare er begynnelsen, og at det er skolen som blir lagt ned neste gang.





Flere må bo heime

Kommunestyret har pålagt kommunedirektøren å spare 20 millioner kroner i året på institusjonene i kommunen. Ved å legge ned Farstad omsorgssenter vil kommunen spare 17,5 millioner kroner i året. Nedleggelsen vil også føre til at den såkalte dekningsgraden går ned. Dekningsgraden viser antall institusjonsplasser kommunen har i forhold til antall eldre over 80 år. Hustadvika har i dag en dekningsgrad på 24 prosent. Ved å legge ned Farstad vil denne synke til 18,6 prosent, noe som er omtrent på linje med landsgjennomsnittet. Konsekvensen er at det blir færre plasser og vanskeligere å få omsorgsbolig eller institusjonstilbud i Hustadvika i framtida. "Flere må bo lengre heime", skriver kommunedirektøren i sitt saksframlegg.

Advarer mot ostehøvel Kommunedirektør Per Sverre Ersvik i Hustadvika kommune foreslår å legge ned helseinstitusjoner for å få økonomien i balanse. Han advarer politikerne sterkt mot å bruke "ostehøvelprinsippet".

Hustadvika skal kutte dypt - her er alternativene Hustadvika må gjennom omfattende kutt - disse institusjonene kan bli lagt ned Kommunedirektøren i Hustadvika foreslår å legge ned flere av sjukeheimene og omsorgsentrene i kommunen for å oppfylle kravet om innsparinger.

– Varslet katastrofe

Formannskapet i Hustadvika skal behandle forslaget om å legge ned Farstad omsorgssenter i sitt møte 5. november.

– Dette er en varslet katastrofe, sier Arbeiderpartiets gruppeleder i kommunestyret, Jan Arve Dyrnes til Romsdals Budstikke.

– Vi har forsøkt å advare mot den økonomiske situasjonen til kommunen i to-tre år nå. Kommunedirektøren må foreslå dramatiske kutt til eldre, syke og pleietrengende for å finansiere en ønsket politisk prioritering. Vi har advart mot en pengebruk som er motsatt av den demografiske utviklinga, sier Dyrnes. Han sier partiet vil være konstruktive for å være med og finne en best mulig løsning når den politiske behandlingen starter.

– Vi ønsker å være et konstruktivt opposisjonsparti som er lyttende til hvordan flertallet vil bruke mulighetsrommet som ligger her de neste 3-4 årene for å bygge en verdig eldreomsorg i Hustadvika for femtiden, sier Dyrnes.

Det klart største partiet i kommunestyret, Senterpartiet, vil ikke kommentere saken.

– Vi har ikke diskutert saken internt ennå, så jeg har ikke noen kommentar på det nåværende tidspunkt, sier Senterpartiets gruppeleder Birgit Dyrhaug.

Den endelige avgjørelsen om Farstad omsorgssenter sin framtid blir tatt av kommunestyret, trolig i møte 19. november.