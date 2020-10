Nytt vegforslag kan være klart i neste måned

Nyheter

– Dette alternativet som vi nå skal begynne å jobbe med innebærer å forlenge Kringstadtunellen under Kringstadnakken og bygge en bru over Mordalselva. Det vil bety at dagsonen på vegstrekningen grovt beregnet vil bli redusert til halvparten. Fra to kilometer til en kilometer, sier planleggingsleder Magnhild Rømyhr i Statens vegvesen til Romsdals Budstikke.