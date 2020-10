Kvinne funne i god behold etter leiteaksjon

Nyheter

SISTE: Kvinna er funnet i god behold av redningshelikopter. Hun ble funnet i svært ulendt terreng. Tusen takk for god og rask innsats fra frivillig mannskap, skriver politiet på Twitter klokka 18.50.



Politiet i Møre og Romsdal gikk ut med en etterlysning i en Twitter-melding klokka 15.35 tirsdag. Politiet hadde hatt kontakt med kvinna på telefon. Hun opplyste da at hun er ute og går i skogsterreng, men at hun ikke greier å gjøre rede for hvor hun var.

Setter inn store styrker i letinga Mannskap fra Norsk Folkehjelp og Røde Kors, ekvipasje fra Norske Redningshunder, en hundeekvipasje fra politiet, luftambulanse, redningshelikopter med termisk kamera og drone med termisk kamera er satt inn i letinga etter den savnede kvinnen.

– Hun er lokal og i slutten av 60-åra. Hvis noen har informasjon og vet hvem hun er, har sett en kvinne som passer til beskrivelsen; ta kontakt med politiet på telefon 02800, sa operasjonsleder Borge Amdam ved Møre og Romsdal politidistrikt til Åndalsnes Avis. Politiet ønsker observasjoner av kvinna fra 10-tiden tirsdag formiddag.

Politiet opplyste i en oppdatering klokka 17.19 at frivillige mannskaper fra Norske redningshunder, Norsk Folkehjelp og Røde Kors deltar i søket sammen med sammen med politihund. En luftambulanse søker i området, mens et redningshelikopter er på vei.



– Aktuelle observasjoner i området Dahle -Kvanndalen -Erstad av kvinne på tur, bes ta kontakt på tlf. 02800, skrev politiet på Twitter.



Saka blir oppdatert